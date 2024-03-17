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17 марта, 21:15

Политика

Голосование на выборах президента завершилось в РФ

Голосование на выборах президента завершилось в РФ

Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве

Москвичи оценили организацию выборов президента РФ на участках в столице

Явка избирателей на выборах президента России в столице составила почти 65%

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Общая явка на выборах президента составила по России более 70%

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

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Явка избирателей на выборах президента РФ составила в Москве почти 62%

Голосование на выборах президента России завершилось по всей стране. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области (в 21:00 по московскому времени). Также в стране завершилось и онлайн-голосование.

По данным на 21:03 17 марта, в России обработано 24,4% протоколов. Об этом сообщила председатель российского Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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