Голосование на выборах президента завершилось в РФ

Голосование на выборах президента России завершилось по всей стране. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области (в 21:00 по московскому времени). Также в стране завершилось и онлайн-голосование.

По данным на 21:03 17 марта, в России обработано 24,4% протоколов. Об этом сообщила председатель российского Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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