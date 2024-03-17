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17 марта, 20:45

Политика

Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве

Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве

Москвичи оценили организацию выборов президента РФ на участках в столице

Явка избирателей на выборах президента России в столице составила почти 65%

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В воскресенье, 17 марта, в Москве завершилось голосование на выборах президента России. В 20:00 закрылись участки, а также закончилось онлайн-голосование. В Москве явка составила почти 65%, проголосовали более пяти миллионов человек.

Известны данные по некоторым регионам России. Например, в ДНР явка составила более 88%, в ЛНР – 87%. В Запорожской области проголосовали 85% избирателей, а в Херсонской – почти 84%.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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