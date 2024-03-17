Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 19:15

Политика

Москвичи оценили организацию выборов президента РФ на участках в столице

Москвичи оценили организацию выборов президента РФ на участках в столице

Явка избирателей на выборах президента России в столице составила почти 65%

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Общая явка на выборах президента составила по России более 70%

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

В столице провели второй розыгрыш призовых баллов акции "Миллион призов"

Иностранные наблюдатели оценили высокий уровень организации выборов президента РФ

Явка избирателей на выборах президента РФ составила в Москве почти 62%

Новости часа: уполномоченный по правам человека сравнила количество нарушений на выборах

Явка избирателей на выборах президента составила по России 70,08%

Москвичи оценили организацию выборов президента России на избирательных участках в столице. Они отметили удобство и вариативность способов голосования. На участках можно сделать выбор традиционным способом при помощи бумажного бюллетеня или использовать специальный терминал.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоДарья ТащинаНаталья МезинаМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика