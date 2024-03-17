17 марта, 19:15Политика
Москвичи оценили организацию выборов президента РФ на участках в столице
Москвичи оценили организацию выборов президента России на избирательных участках в столице. Они отметили удобство и вариативность способов голосования. На участках можно сделать выбор традиционным способом при помощи бумажного бюллетеня или использовать специальный терминал.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.