Явка избирателей на выборах президента России в столице составила почти 65%

Один час остался до конца голосования на выборах президента в Москве. По данным Мосгоризбиркома на 18:51, в столице проголосовали более пяти миллионов человек, а явка избирателей составила почти 65%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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