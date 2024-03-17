Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице более пяти миллионов человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ. Также Мосгоризбирком заявил, что результаты онлайн-голосования в столице на выборах президента России озвучат после 21:00.

В ряде регионов России с учетом разницы во времени участки для голосования уже закрылись.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.