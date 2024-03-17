Общая явка на выборах президента составила по России более 70%

Общая явка избирателей на выборах президента РФ составила по стране более 70% – в это число входят и данные дистанционного электронного голосования. Это информация на 18:15 в воскресенье, 17 марта. Об этом и кибератаках в рамках работы информационного центра Центризбиркома рассказала председатель комиссии Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.