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17 марта, 18:30

Политика

Общая явка на выборах президента составила по России более 70%

Общая явка на выборах президента составила по России более 70%

Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

В столице провели второй розыгрыш призовых баллов акции "Миллион призов"

Иностранные наблюдатели оценили высокий уровень организации выборов президента РФ

Явка избирателей на выборах президента РФ составила в Москве почти 62%

Новости часа: уполномоченный по правам человека сравнила количество нарушений на выборах

Явка избирателей на выборах президента составила по России 70,08%

В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что голосование проходит спокойно

Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: обращений о нарушениях на выборах стало в два раза меньше, чем в 2018 году

Общая явка избирателей на выборах президента РФ составила по стране более 70% – в это число входят и данные дистанционного электронного голосования. Это информация на 18:15 в воскресенье, 17 марта. Об этом и кибератаках в рамках работы информационного центра Центризбиркома рассказала председатель комиссии Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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