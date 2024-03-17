Иностранные наблюдатели оценили высокий уровень организации выборов президента РФ

За ходом выборов президента РФ следят иностранные наблюдатели. Они оценили высокий уровень организации и удобный формат голосования. Международный наблюдатель из Сербии отметила, что российские стандарты проведения выборов высоки, а наблюдатель из Аргентины обратил внимание, что голосование в РФ технологично.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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