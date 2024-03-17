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17 марта, 17:15

Политика

Иностранные наблюдатели оценили высокий уровень организации выборов президента РФ

Иностранные наблюдатели оценили высокий уровень организации выборов президента РФ

Явка избирателей на выборах президента РФ составила в Москве почти 62%

Новости часа: уполномоченный по правам человека сравнила количество нарушений на выборах

Явка избирателей на выборах президента составила по России 70,08%

В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что голосование проходит спокойно

Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: обращений о нарушениях на выборах стало в два раза меньше, чем в 2018 году

Дмитрий Бикбаев и Елена Захарова дистанционно проголосовали на выборах президента РФ

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Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

За ходом выборов президента РФ следят иностранные наблюдатели. Они оценили высокий уровень организации и удобный формат голосования. Международный наблюдатель из Сербии отметила, что российские стандарты проведения выборов высоки, а наблюдатель из Аргентины обратил внимание, что голосование в РФ технологично.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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