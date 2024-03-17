Явка избирателей на выборах президента РФ составила в Москве почти 62%

По данным на 17:00 17 марта, явка избирателей на выборах в Москве составила почти 62%. Как отметили в Центризбиркоме, эти данные выше показателей президентских выборов в 2018 году.

В Москве открыты 2 204 участка во всех районах города. На них можно проголосовать традиционным способом или использовать специальный терминал электронного голосования. В 20:00 17 марта онлайн-голосование завершится, а избирательные участки закроются.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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