Новости часа: уполномоченный по правам человека сравнила количество нарушений на выборах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обращений о нарушениях в ходе выборов поступает практически в два раза меньше, чем в 2018 году. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Вице-премьеры РФ Александр Новак и Татьяна Голикова проголосовали очно на выборах президента России в Москве.

В ряде регионов с учетом разницы во времени участки для голосования уже закрылись.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.