Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Более пяти миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента России, из них 3,5 миллиона человек отдали свой голос в онлайн-формате. Это данные Мосгоризбиркома. Подробности рассказала председатель комиссии Ольга Кириллова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.