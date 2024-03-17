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17 марта, 15:30

Политика

Новости часа: обращений о нарушениях на выборах стало в два раза меньше, чем в 2018 году

Новости часа: обращений о нарушениях на выборах стало в два раза меньше, чем в 2018 году

Дмитрий Бикбаев и Елена Захарова дистанционно проголосовали на выборах президента РФ

Более двух третей российских избирателей очно проголосовали на выборах президента

Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

Иностранный наблюдатель похвалил организацию президентских выборов в Москве

Новости часа: уже более 4,6 млн москвичей отдали свои голоса на выборах президента России

ОШ: электронное голосование в Москве проходит штатно, несмотря на кибератаки

Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК

МГИК: голосование в третий день выборов в столице проходит штатно

Новости часа: 2,2 млн человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обращений о нарушениях в ходе выборов поступает практически в два раза меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Вице-премьеры РФ Александр Новак и Татьяна Голикова проголосовали очно на выборах президента России в Москве. В воскресенье, 17 марта, проходит заключительный день голосования.

В ряде регионов с учетом разницы во времени участки для голосования уже закрылись. В Москве они будут работать до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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