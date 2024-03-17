Дмитрий Бикбаев и Елена Захарова дистанционно проголосовали на выборах президента РФ

Певец Дмитрий Бикбаев и актриса Елена Захарова отдали свой голос дистанционно, отметив, что это удобно и можно сделать даже при плотном рабочем графике.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.