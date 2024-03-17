ОШ: электронное голосование в Москве проходит штатно, несмотря на кибератаки

Третий день выборов президента страны в столице проходит штатно. Система электронного голосования работает без сбоев. Об этом рассказали в Общественном штабе наблюдения.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.