Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 11:45

Политика

Новости часа: голосование в Москве на выборах президента проходит штатно

Новости часа: голосование в Москве на выборах президента проходит штатно

ОШ: сайт "Перезвони сам" поможет в случае звонков мошенников на выборах

МГИК: почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Явка на выборах президента России превысила 61%

Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно

Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов"

Более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Интенсивность электронного голосования в Москве составляет более 11 тысяч транзакций в час

Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно

В Москве выдали более 3,2 миллиона электронных бюллетеней на президентских выборах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Голосование в Москве на выборах президента РФ идет штатно. Об этом сообщает Мосгоризбирком (МГИК).

Более 4,4 миллиона человек уже проголосовали в Москве на выборах президента России. Об этом также рассказывает МГИК.

За выборами президента России следят 1 115 международных наблюдателей и экспертов. Об этом заявили в ЦИК.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Читайте также
политикавыборы2024видеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика