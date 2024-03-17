Новости часа: голосование в Москве на выборах президента проходит штатно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Голосование в Москве на выборах президента РФ идет штатно. Об этом сообщает Мосгоризбирком (МГИК).



Более 4,4 миллиона человек уже проголосовали в Москве на выборах президента России. Об этом также рассказывает МГИК.

За выборами президента России следят 1 115 международных наблюдателей и экспертов. Об этом заявили в ЦИК.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.