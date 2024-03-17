17 марта, 11:15Политика
ОШ: сайт "Перезвони сам" поможет в случае звонков мошенников на выборах
Сервис "Перезвони сам" поможет в случае, если человек столкнулся с угрозами и звонками мошенников, связанными с выборами. Об этом сообщили в Общественном штабе наблюдения.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.