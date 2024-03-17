17 марта, 11:15Политика
Явка на выборах президента России превысила 61%
Общая явка по России на выборах президента с учетом дистанционного электронного голосования превысила 61%. Данные озвучила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.