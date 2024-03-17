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17 марта, 11:15

Политика

Явка на выборах президента России превысила 61%

Явка на выборах президента России превысила 61%

Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно

Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов"

Более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Интенсивность электронного голосования в Москве составляет более 11 тысяч транзакций в час

Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно

В Москве выдали более 3,2 миллиона электронных бюллетеней на президентских выборах

Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки

Явка избирателей почти достигла отметки в 60% на президентских выборах в РФ

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

Общая явка по России на выборах президента с учетом дистанционного электронного голосования превысила 61%. Данные озвучила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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