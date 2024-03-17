17 марта, 10:30Политика
Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно
Все московские участки на выборах президента страны работают штатно, сообщили в Мосгоризбиркоме. Более четырех миллионов жителей столицы уже проголосовали. Большинство из них выбрали онлайн-формат. Около одного миллиона человек предпочли традиционный бумажный бюллетень.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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