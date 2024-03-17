Более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

В России проходит третий день выборов главы государства. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, свой голос отдали уже более 4,3 миллиона жителей столицы.

В целом, явка по стране составила 61,37%. Данные сообщают в ЦИК.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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