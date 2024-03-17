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17 марта, 10:15

Политика

Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно

Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно

В Москве выдали более 3,2 миллиона электронных бюллетеней на президентских выборах

Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки

Явка избирателей почти достигла отметки в 60% на президентских выборах в РФ

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

Почти 60% зарегистрированных избирателей проголосовали на президентских выборах в России

МГИК: более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

В Москве работает сервис по наблюдению за электронным голосованием

Проголосовавшие электронно приняли участие в первом розыгрыше "Миллиона призов"

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

В Москве выборы президента страны проходят в штатном режиме. В воскресенье, 17 марта, участки работают с 08:00 до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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