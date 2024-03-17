Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно

В Москве выборы президента страны проходят в штатном режиме. В воскресенье, 17 марта, участки работают с 08:00 до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.