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17 марта, 09:15

Политика

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

Почти 60% зарегистрированных избирателей проголосовали на президентских выборах в России

МГИК: более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

В Москве работает сервис по наблюдению за электронным голосованием

Проголосовавшие электронно приняли участие в первом розыгрыше "Миллиона призов"

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

Новости часа: на выборах проголосовали 90% избирателей, зарегистрированных на ДЭГ

Новости часа: итоговая явка на второй день выборов президента РФ превысила 53%

Явка на выборах президента РФ в Москве превысила 53%

Второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно

В воскресенье, 17 марта, в 08:00 в Москве открылись избирательные участки. В столице проходит третий, заключительный день выборов президента страны. На избирательных участках присутствуют наблюдатели, периодически приходят представители средств массовой информации.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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