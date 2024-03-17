Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

В воскресенье, 17 марта, в 08:00 в Москве открылись избирательные участки. В столице проходит третий, заключительный день выборов президента страны. На избирательных участках присутствуют наблюдатели, периодически приходят представители средств массовой информации.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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