МГИК: более 4,3 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Выборы президента в столице проходят в штатном режиме. Несмотря на несколько провокаций на участках, все желающие имеют возможность проголосовать. Об этом говорят в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).



В воскресенье, 17 марта, к 08:00 выдано более 4,3 миллиона бюллетеней. Участки в Москве будут работать до 20:00.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.