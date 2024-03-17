17 марта, 08:15Политика
В Москве работает сервис по наблюдению за электронным голосованием
В Москве функционирует сервис по наблюдению за электронным голосованием. Там можно увидеть, сколько было принято бюллетеней, – более 3 миллионов. Также на странице отображается интенсивность и таймер голосования.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.