В Москве работает сервис по наблюдению за электронным голосованием

В Москве функционирует сервис по наблюдению за электронным голосованием. Там можно увидеть, сколько было принято бюллетеней, – более 3 миллионов. Также на странице отображается интенсивность и таймер голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.