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17 марта, 22:15

Политика

ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию в Харьковской области

ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию в Харьковской области

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Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что задачей радиолокационной станции ВСУ было обнаружение низколетящих целей.

Также на Купянском направлении уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Донецком направлении украинская армия потеряла три бронемашины, боевую машину реактивной системы "Град" и другую технику.

По данным Минобороны России, подразделения ВСУ поражены в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка. Также в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов. За сутки российские военные поразили более 80 артиллерийских подразделений ВСУ в 112-ти районах.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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