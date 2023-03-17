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Политика

Армия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Армия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

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Склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны украинской армии уничтожен российскими военными в ходе спецоперации на купянском направлении. Также ВСУ теряет бронемашины и другую технику на краснолиманском направлении.

За сутки российские военные нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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