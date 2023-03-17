ВС РФ за сутки уничтожили две радиолокационные станции ВСУ

Военнослужащие России за сутки поразили две радиолокационные станции ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Уничтоженные станции располагались на территории Харьковской области и ДНР.

На краснолиманском направлении армия РФ нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

На донецком направлении в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.