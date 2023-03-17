15:15Политика
ВС РФ за сутки уничтожили две радиолокационные станции ВСУ
Военнослужащие России за сутки поразили две радиолокационные станции ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Уничтоженные станции располагались на территории Харьковской области и ДНР.
На краснолиманском направлении армия РФ нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.
На донецком направлении в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.