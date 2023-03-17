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ВС РФ за сутки уничтожили две радиолокационные станции ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили две радиолокационные станции ВСУ

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Военнослужащие России за сутки поразили две радиолокационные станции ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Уничтоженные станции располагались на территории Харьковской области и ДНР.

На краснолиманском направлении армия РФ нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

На донецком направлении в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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