Спецназ Росгвардии выявил пособника украинской армии в пригороде Мариуполя

Спецназ Росгвардии выявил пособника ВСУ в Донецкой Народной Республике. Бывший украинский военный, который мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения российских войск, был задержан в ходе адресных мероприятий в пригороде Мариуполя.

Росгвардейцы проверили жилище и хозяйственные постройки на предмет наличия оружия. Свою военную форму и документы подозреваемый успел уничтожить, а средства индивидуальной защиты спрятал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.