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Политика

Спецназ Росгвардии выявил пособника украинской армии в пригороде Мариуполя

Спецназ Росгвардии выявил пособника украинской армии в пригороде Мариуполя

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Спецназ Росгвардии выявил пособника ВСУ в Донецкой Народной Республике. Бывший украинский военный, который мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения российских войск, был задержан в ходе адресных мероприятий в пригороде Мариуполя.

Росгвардейцы проверили жилище и хозяйственные постройки на предмет наличия оружия. Свою военную форму и документы подозреваемый успел уничтожить, а средства индивидуальной защиты спрятал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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