Шойгу представил к наградам летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков, которые предотвратили нарушение границ спецоперации американским беспилотником MQ-9. Об этом сообщили в военном ведомстве 17 марта.

Тем временем в США после этого инцидента задумались о целесообразности операций с дронами в Черном море. Для этого отправили на место еще одно устройство такой же модели, сообщили американские СМИ. С его помощью операторы осматривали место происшествия, а также наблюдали за работой российских военных.

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