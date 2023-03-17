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Политика

Шойгу представил к наградам летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9

Шойгу представил к наградам летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков, которые предотвратили нарушение границ спецоперации американским беспилотником MQ-9. Об этом сообщили в военном ведомстве 17 марта.

Тем временем в США после этого инцидента задумались о целесообразности операций с дронами в Черном море. Для этого отправили на место еще одно устройство такой же модели, сообщили американские СМИ. С его помощью операторы осматривали место происшествия, а также наблюдали за работой российских военных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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