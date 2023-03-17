Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Политика

Десантники РФ применили бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне СВО

Десантники РФ применили бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне СВО

Российская армия увеличила поставки разведкомплекса "Пенициллин" в зону СВО

Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне СВО

Американские СМИ рассказали, по каким направлениям ВСУ проведут контрнаступления

США отправили к месту крушения беспилотника в Черном море еще один БПЛА – СМИ

ВС РФ уничтожили украинские ЗРС С-300 и "Оса-АКМ" в ДНР

ВСУ обстреливают Белгородскую область несколько дней подряд

Новости часа: Швейцария могла бы дополнительно заблокировать 50 млрд долларов активов РФ

Новости часа: РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств по зерновой сделке

Новости часа: США считают незаконными авиаограничения РФ над Черным морем

Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне спецоперации. На них штурмовые подразделения из Ульяновской области атаковали украинские позиции.

Координаты опорного пункта украинской армии получили от операторов беспилотников. Бойцы подошли на бронетехнике близко к позициям ВСУ и ударили по огневым точкам из пушки, установленной на "Тайфуне". После этого штурмовой отряд "крылатой пехоты" десантировался с бронеавтомобилей и ворвался в окопы и блиндажи противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика