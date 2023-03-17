Российская армия увеличила поставки разведкомплекса "Пенициллин" в зону СВО

Российские войска наращивают поставки "Пенициллина" в зону специальной военной операции. И речь вовсе не об известном антибиотике. Это современный комплекс артиллерийской разведки, который способен обнаружить координаты оружия противника, основываясь лишь на тепловых и акустических сигналах.

О том, что комплексы звукотепловой разведки "Пенициллин" представляют для артиллерии США смертельную опасность, американское издание The National Interest писало еще в 2018 году. Тогда автор статьи отмечал: если на поле боя появится "Пенициллин", у американских орудий не будет шанса сделать больше одного выстрела.

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