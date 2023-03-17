Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне СВО

Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в ходе специальной военной операции. На них штурмовые подразделения из Ульяновской области атаковали украинские позиции. Координаты опорного пункта противника передали командованию операторы беспилотников.

Бойцы подошли на бронетехнике на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ и ударили по огневым точкам из автоматической пушки, установленной на "Тайфуне". После этого штурмовой отряд десантировался с бронеавтомобилей и ворвался в окопы и блиндажи противника.

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