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Политика

Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне СВО

Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне СВО

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Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в ходе специальной военной операции. На них штурмовые подразделения из Ульяновской области атаковали украинские позиции. Координаты опорного пункта противника передали командованию операторы беспилотников.

Бойцы подошли на бронетехнике на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ и ударили по огневым точкам из автоматической пушки, установленной на "Тайфуне". После этого штурмовой отряд десантировался с бронеавтомобилей и ворвался в окопы и блиндажи противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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