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Политика

США отправили к месту крушения беспилотника в Черном море еще один БПЛА – СМИ

США отправили к месту крушения беспилотника в Черном море еще один БПЛА – СМИ

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Пентагон отправил на место крушения своего дрона в Черном море еще один беспилотник. Как сообщает CNN, там работает аппарат той же модели – MQ-9 Reaper. С его помощью операторы осмотрели место происшествия, а также наблюдали за российскими военными, которые собираются поднять со дна обломки дрона.

14 марта сообщалось, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего БПЛА упал в воду.

Вскоре после этого в Минобороны РФ сообщили, что истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к госгранице России. Военное ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

По информации СМИ, специалисты российского министерства обороны нашли беспилотник США в тот же день, когда он упал в акваторию Черного моря. Рассматривается возможность подъема БПЛА. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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