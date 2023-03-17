ВСУ обстреливают Белгородскую область несколько дней подряд

Белгородскую область обстреливают уже несколько дней подряд. Огонь ведут подразделения ВСУ из приграничных районов Украины.

Областная МЧС оповещает жителей о возможных атаках и дает распоряжение укрыться в безопасном месте. В режиме повышенной готовности работают все экстренные службы.

В регионе зафиксированы прямые попадания в жилые дома. Ранения получили несколько человек, в том числе дети. Российская ПВО сбивает ракеты, но повреждения наносят их обломки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.