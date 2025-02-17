ГД одобрила в первом чтении поправки о запрете на навязывание дополнительных услуг

В России могут запретить навязывать дополнительные услуги. Поправки в закон о защите прав потребителей рассмотрела и одобрила в первом чтении Госдума.

Речь идет о случаях, когда при покупке железнодорожных или авиабилетов на сайте или в приложении перевозчика нельзя отказаться от страховки, СМС-оповещения, выбора места. Авторы поправок отмечают, что непредвиденные расходы возмущают пассажиров.

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