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Новости

17 февраля, 07:15

Политика

ГД одобрила в первом чтении поправки о запрете на навязывание дополнительных услуг

ГД одобрила в первом чтении поправки о запрете на навязывание дополнительных услуг

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В России могут запретить навязывать дополнительные услуги. Поправки в закон о защите прав потребителей рассмотрела и одобрила в первом чтении Госдума.

Речь идет о случаях, когда при покупке железнодорожных или авиабилетов на сайте или в приложении перевозчика нельзя отказаться от страховки, СМС-оповещения, выбора места. Авторы поправок отмечают, что непредвиденные расходы возмущают пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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