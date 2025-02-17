17 февраля, 07:15Политика
ГД одобрила в первом чтении поправки о запрете на навязывание дополнительных услуг
В России могут запретить навязывать дополнительные услуги. Поправки в закон о защите прав потребителей рассмотрела и одобрила в первом чтении Госдума.
Речь идет о случаях, когда при покупке железнодорожных или авиабилетов на сайте или в приложении перевозчика нельзя отказаться от страховки, СМС-оповещения, выбора места. Авторы поправок отмечают, что непредвиденные расходы возмущают пассажиров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.