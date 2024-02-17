Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 08:30

Политика

Такер Карлсон поделился своими впечатлениями о Москве в своем блоге

Такер Карлсон поделился своими впечатлениями о Москве в своем блоге

Спасатели подали сигнал бедствия с места ЧП в штате Вирджиния, США

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО

Новости часа: Путин поручил создать центр сохранения наследия выставки "Россия" в Москве

Такера Карлсона восхитило московское метро

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 февраля

Такера Карлсона восхитило московское метро

Более 2 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента

Гознак начал печатать бюллетени к выборам президента РФ

В Москве стартовало обучение наблюдателей к выборам президента России

После интервью с Владимиром Путиным Такер Карлсон снял несколько роликов о том, как живет и как выглядит современная Москва. Так, американского журналиста поразили цены на продукты в столичном гипермаркете.

Карлсон попробовал закупить продукты на семью из четырех человек на неделю. Он взял хлопья, сахар, кофе, молоко, мясо, кетчуп, печенье и другие продукты. Всего вышло 44 наименования. В итоге на кассе его покупка обошлась в 104 доллара, что в Америке было бы равно примерно 400 долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия БородинаМаксим СеликовНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика