Такер Карлсон поделился своими впечатлениями о Москве в своем блоге

После интервью с Владимиром Путиным Такер Карлсон снял несколько роликов о том, как живет и как выглядит современная Москва. Так, американского журналиста поразили цены на продукты в столичном гипермаркете.

Карлсон попробовал закупить продукты на семью из четырех человек на неделю. Он взял хлопья, сахар, кофе, молоко, мясо, кетчуп, печенье и другие продукты. Всего вышло 44 наименования. В итоге на кассе его покупка обошлась в 104 доллара, что в Америке было бы равно примерно 400 долларов.

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