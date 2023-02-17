ВС РФ нарушили сеть поставок топлива группировкам ВСУ в зоне СВО

Российские военнослужащие в результате мощного удара нарушили сеть поставок топлива группировкам ВСУ. Кроме того, сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике. По информации Минобороны, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей.

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