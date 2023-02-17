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12:15

Политика

Захарова призвала США не замалчивать ЧП в штате Огайо

Захарова призвала США не замалчивать ЧП в штате Огайо

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики. Она предложила США осветить техногенную катастрофу, произошедшую в штате Огайо, а не замалчивать проблему, как это было ранее с другими ЧП в стране.

В штате произошло крушение грузового поезда, в цистернах которого содержался опасный канцерогенный винилхлорид. Происшествие вызвало отравление реки Огайо, от которой зависит водоснабжение пяти миллионов американцев. Дым от пожара был настолько ядовит, что пожарные отказывались тушить состав несколько суток, дожидаясь, когда винилхлорид выгорит сам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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