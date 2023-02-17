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08:45

Политика

Минобороны РФ показало боевую работу ЗРК "Бук-М2"

Минобороны РФ показало боевую работу ЗРК "Бук-М2"

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Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8, перехватила четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и уничтожила 20 беспилотников. Надежно отработали, в том числе, и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2". В зоне специальной военной операции они прикрывают войска, командные пункты и штабы, а также населенные пункты.

Мобильные комплексы "Бук-М2" отличаются высокой проходимостью благодаря гусеничному ходу. Они могут разогнаться до 60 километров в час, а разворачиваются на новой позиции боевые машины не более пяти минут. Как правило, на поражение одной цели экипаж комплекса расходует одну ракету. Исключение составляют особо крупные и высокоскоростные объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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