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08:15

Политика

МО РФ показало работу боевых расчетов Центрального военного округа в зоне СВО

МО РФ показало работу боевых расчетов Центрального военного округа в зоне СВО

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Российские артиллеристы поразили командные пункты трех украинских бригад за сутки. В Минобороны показали, как работают боевые расчеты Центрального военного округа.

Координаты целей командиры расчетов получают от операторов беспилотников или передовых отрядов разведки. Они же корректируют огонь, наблюдая насколько точно ложатся снаряды "Гиацинтов". После того, как цели поражены, артиллерийские расчеты маскируют орудия и укрываются в блиндажах от ответного удара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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