ВС РФ взяли несколько опорных пунктов в районе поселка Кременная

Разведчики Западного военного округа взяли несколько опорных пунктов в районе поселка Кременная. Для обнаружения украинских позиций они использовали беспилотники. Затем подбирались поближе и открывали шквальный огонь по противнику.

На вооружении у разведчиков РФ есть и противодронные ружья и пушки, которые, как говорят бойцы, уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Такие устройства излучают мощную электроволну, которая глушит связь между пультом и дроном.

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