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Политика

В РФ из украинского плена вернулся 101 военнослужащий

В РФ из украинского плена вернулся 101 военнослужащий

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В Россию из украинского плена вернулся 101 военнослужащий. Бойцов самолетом доставили в Москву. Многие из них еще не до конца поверили, что находятся в безопасности. Первым делом они постарались сообщить родным и близким, что с ними все в порядке.

Всем освобожденным российским военнослужащим оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Теперь им предстоит пройти обследование у врачей, а затем – лечение и реабилитацию в столичных госпиталях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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