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ВС РФ продвинулись вперед на донецком направлении

ВС РФ продвинулись вперед на донецком направлении

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Российские войска группировки "Южная" продвинулись вперед на донецком направлении. Там уничтожены три танка, несколько гаубиц, две пусковые установки РСЗО HIMARS, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, а также склад с боеприпасами механизированной бригады ВСУ.

На других направлениях артиллерия, авиация и ракетные войска РФ нанесли удары по переднему краю и тылам противника. Там у ВСУ большие потери в живой силе и технике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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