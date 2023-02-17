ВС РФ продвинулись вперед на донецком направлении

Российские войска группировки "Южная" продвинулись вперед на донецком направлении. Там уничтожены три танка, несколько гаубиц, две пусковые установки РСЗО HIMARS, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, а также склад с боеприпасами механизированной бригады ВСУ.

На других направлениях артиллерия, авиация и ракетные войска РФ нанесли удары по переднему краю и тылам противника. Там у ВСУ большие потери в живой силе и технике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.