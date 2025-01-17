Трамп назначил Гибсона, Сталлоне и Войта спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп назначил актеров Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде. Чем конкретно они будут заниматься, пока неизвестно, однако Трамп заявил, что посланники будут его "глазами и ушами" в киноиндустрии.

Эксперты связывают такое нововведение с ухудшающейся экономической ситуацией в Голливуде. Число съемок там уменьшается с каждым годом, поскольку другие страны переманивают производителей на свой рынок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.