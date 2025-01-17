Избранный президент США Дональд Трамп назначил трех спецпосланников в Голливуде. Ими стали актеры Сильвестр Сталлоне, Мэл Гибсон и отец актрисы Анджелины Джоли Джон Войт.

Республиканец пообещал "новый Золотой век" мировому киногиганту. Он заявил: "Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами. Они будут служить моими специальными посланниками с целью сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее".

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