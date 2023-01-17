Увеличение численности армии РФ и гуманитарная помощь Донбассу

Решение об увеличении численности российской армии до 1,5 миллиона человек связано с действиями Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, западные государства ведут против РФ прокси-войну, которая включает в себя элементы косвенного участия в боевых действиях.

Донецк снова под огнем ВСУ. Из реактивных систем залпового огня 17 января по мирным кварталам выпущено не менее 20 ракет. Больше всего досталось Петровскому району, сообщают местные власти.

Российские военные стараются отодвинуть линию разграничения подальше от крупных городов; взяли под контроль железнодорожную станцию "Соль" под Соледаром, высотные здания в Марьинке и важный стратегический пункт Водяное.

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остается напряженной. По данным столичного Роспотребнадзора, на прошлой неделе регистрировали рост показателей во всех возрастных группах. В ведомстве объяснили это завершением каникул и увеличением числа обращений к врачам после праздников.

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