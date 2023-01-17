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17 января, 21:00

Политика

Увеличение численности армии РФ и гуманитарная помощь Донбассу

Увеличение численности армии РФ и гуманитарная помощь Донбассу

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

ПВО РФ перехватила 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" со стороны ВСУ

Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Арестович сообщил об уходе с поста советника офиса президента Украины

Новости часа: Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Решение об увеличении численности российской армии до 1,5 миллиона человек связано с действиями Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, западные государства ведут против РФ прокси-войну, которая включает в себя элементы косвенного участия в боевых действиях.

Донецк снова под огнем ВСУ. Из реактивных систем залпового огня 17 января по мирным кварталам выпущено не менее 20 ракет. Больше всего досталось Петровскому району, сообщают местные власти.

Российские военные стараются отодвинуть линию разграничения подальше от крупных городов; взяли под контроль железнодорожную станцию "Соль" под Соледаром, высотные здания в Марьинке и важный стратегический пункт Водяное.

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остается напряженной. По данным столичного Роспотребнадзора, на прошлой неделе регистрировали рост показателей во всех возрастных группах. В ведомстве объяснили это завершением каникул и увеличением числа обращений к врачам после праздников.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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