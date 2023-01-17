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17 января, 20:00

Политика

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Bloomberg не дал прямого ответа на вопрос, разрешит ли ФРГ поставки танков Leopard Украине. По его словам, одной из целей страны является поддержка Украины столько, сколько потребуется, однако также нужно избегать эскалации конфликта.

Денонсация конвенций СЕ устранит коллизии в российском правовом поле. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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