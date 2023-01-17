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16:15

Политика

ПВО РФ перехватила 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" со стороны ВСУ

ПВО РФ перехватила 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" со стороны ВСУ

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Российские ПВО за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" со стороны ВСУ. Также уничтожены беспилотники ВСУ в районах Кременной, Никольского и Петровского.

Кроме того, уничтожены четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Две из них российские военные ликвидировали в районах населенных пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одну – в ДНР и еще одну – в Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоРоман Карлов
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