ПВО РФ перехватила 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" со стороны ВСУ

Российские ПВО за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" со стороны ВСУ. Также уничтожены беспилотники ВСУ в районах Кременной, Никольского и Петровского.



Кроме того, уничтожены четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Две из них российские военные ликвидировали в районах населенных пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одну – в ДНР и еще одну – в Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.