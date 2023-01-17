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Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

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В Минобороны 17 января рассказали о масштабных преобразованиях в российской армии. Так, глава ведомства Сергей Шойгу сделал ряд заявлений во время совещания в зоне проведения спецоперации.

По его словам, в ближайшие три года существенно вырастет численность военнослужащих – до 1,5 миллиона человек. Кроме того, появятся новые военные округа и будут сформированы отдельные армейские корпуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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