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Политика

Арестович сообщил об уходе с поста советника офиса президента Украины

Арестович сообщил об уходе с поста советника офиса президента Украины

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Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины. Такое решение было принято после комментариев о событиях в Днепропетровске.

Вечером 14 января Арестович заявил, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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