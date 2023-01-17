Арестович сообщил об уходе с поста советника офиса президента Украины

Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с поста советника офиса президента Украины. Такое решение было принято после комментариев о событиях в Днепропетровске.

Вечером 14 января Арестович заявил, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.