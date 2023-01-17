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Политика

Новости часа: Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

Новости часа: Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Новости часа: Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в 2023–2026 годах

Шойгу поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН

Американские инструкторы займутся обучением украинских военных в Германии

В Госдуме предложили запретить чиновникам и депутатам отдыхать за рубежом во время СВО

Эксперты МАГАТЭ приступили к работе на Южно-Украинской АЭС

Кадыров призвал не называть СВО на Украине третьей мировой войной

Российские вертолеты атаковали ВСУ на купянском направлении

Новости последнего часа: Украина закупила почти 1 600 дронов за 7 месяцев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России создадут Московский и Ленинградский военные округа, а в новых субъектах разместят самодостаточные группировки сил. Об этих решениях сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Погибших в авиакатастрофе в Непале россиян доставили в Катманду. Об этом заявили в посольстве РФ.

Чаще всего мультивизы россиянам выдают Италия и Франция. Об этом рассказали в АТОР.

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