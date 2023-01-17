Новости часа: Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России создадут Московский и Ленинградский военные округа, а в новых субъектах разместят самодостаточные группировки сил. Об этих решениях сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Погибших в авиакатастрофе в Непале россиян доставили в Катманду. Об этом заявили в посольстве РФ.

Чаще всего мультивизы россиянам выдают Италия и Франция. Об этом рассказали в АТОР.