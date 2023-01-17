Новости часа: Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в 2023–2026 годах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в 2023–2026 годах. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Машинист столичного метро помог задержать злоумышленника, который украл телефон и сбежал в тоннель подземки. Об этом заявили в МВД.

В Госдуме внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.