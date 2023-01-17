Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Политика

Новости часа: Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в 2023–2026 годах

Новости часа: Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в 2023–2026 годах

Шойгу поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН

Американские инструкторы займутся обучением украинских военных в Германии

В Госдуме предложили запретить чиновникам и депутатам отдыхать за рубежом во время СВО

Эксперты МАГАТЭ приступили к работе на Южно-Украинской АЭС

Кадыров призвал не называть СВО на Украине третьей мировой войной

Российские вертолеты атаковали ВСУ на купянском направлении

Новости последнего часа: Украина закупила почти 1 600 дронов за 7 месяцев

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Великобритания передаст Украине 100 единиц бронетехники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в 2023–2026 годах. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Машинист столичного метро помог задержать злоумышленника, который украл телефон и сбежал в тоннель подземки. Об этом заявили в МВД.

В Госдуме внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Читайте также
политикабезопасностьпроисшествияметрообществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика